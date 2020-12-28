Зареєструватися можна з 5 по 19 січня, тестування відбудуться 10 квітня

Реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватись для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки у понеділок, 28 грудня.

«Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року», – сказано в повідомленні.

Результати пробного ЗНО 2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн. Різницю у вартості пояснюють особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Водночас у 2021-му учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості, повідомляють у міністерстві. Так, кожен учасник/кожна учасниця зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Нагадаємо, що напередодні міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що у МОН є напрацювання щодо трансформації ЗНО згідно з сучасними умовами. На думку міністра, ЗНО потрібно залишити, але в «специфічній формі», наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання. Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО, на думку міністра, потрібно точно, а от ті, хто планує навчатися на платній основі, можуть здавати його у вигляді тесту на здатність до навчання.