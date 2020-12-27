За словами Сергія Шкарлета, в МОН вже є певні напрацювання з трансформації ЗНО

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет стверджує, що у МОН є напрацювання щодо трансформації Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) згідно з сучасними умовами.

Міністр нагадав, що вже цього року через пандемію ЗНО було оформлено в рамках Державної підсумкової атестації, і ДПА у формі ЗНО.

«ЗНО – інструмент антикорупційної політики по надходженню до установ вищої освіти. Але воно було впроваджено, коли ліцензійних місць у вишах було значно менше, ніж охочих вступати. Сьогодні картина прямо протилежна. Я завжди підтримував ЗНО, але воно не повинно бути тільки елементом вступу до університету», – розповів Шкарлет в інтерв’ю проросійському сайту «Страна».

Також він додав, що ЗНО – це інструмент оцінки якості знань, отриманих під час навчання на конкретній освітній програмі. За спілкуванням із роботодавцями зрозуміло, що їм на роботу потрібні не ті випускники, які тільки здали ЗНО, а ті, які володіють певними навичками.

«У нас вже є напрацювання по трансформації ЗНО. Його, звичайно ж, потрібно залишити, але в специфічній формі. Наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання — як варіант для людей, у яких вже є страховий стаж. Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть здавати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання», – заявив очільник МОН.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки оприлюднило наказ про затвердження нових умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Згідно із цим документом, вступна кампанія розпочнеться у липні 2021 року.