Сергій Шкарлет – новий міністр освіти і науки України

Верховна Рада на засіданні в четвер, 17 грудня, призначила Сергія Шкарлета міністром освіти. За таке рішення проголосували 226 народних депутатів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти 25 червня 2020 року. Також він виконував обов’язки міністра освіти, змінивши на цій посаді Любомиру Мандзій.

Що відомо про Сергія Шкарлета

Сергій Шкарлет народився в 1972 році в Узбекистані. Досі був ректором Чернігівського національного технологічного університету.

У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від «Партії регіонів». В одному з інтерв’ю казав, що підтримує Віктора Януковича з 2004 року.

У 2013 році тодішній міністр освіти Дмитро Табачник нагородив Шкарлета нагрудним знаком та посвідченням заслуженого діяча науки і техніки України.

Водночас вже у 2015 році він балотувався до Чернігівської облради вже від «Блоку Петра Порошенка», але програв вибори.

Також Сергій Шкарлет є лауреатом Державної премії України в галузі освіти 2017 року за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету».

Сергій Шкарлет і плагіат

Антиплагіатна ініціатива «Дисергейт» заявила про факти масштабного академічного плагіату в науковому доробку Сергія Шкарлета. Про це також вказано на сайті «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях». Також плагіат у роботах Шкарлета виявило Національне агентство з питань вищої освіти (НАЗЯВО). Сам чиновник заперечує плагіат у своїх роботах і подав на НАЗЯВО до суду.

Після виявлення плагіату низка науковців виступила із заявою проти призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. Освітяни та активісти організовували акцію протесту під Верховною Радою. Незважаючи на це, 17 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проект постанови щодо призначення Шкарлета міністром. Натомість, профільний комітет Ради не підтримав таке призначення, через що уряду довелося призначати Шкарлета виконувачем обов'язків міністра, а для цього згода парламенту не потрібна.

Що відомо про майно і доходи Сергія Шкарлета

Сергій Шкарлет за 2019 рік задекларував 513 тис. грн доходів. Також він вказав у декларації 70 тис. грн і 30 тис. доларів, а його дружина задекларувала 15 тис. грн і 32 тис. доларів готівки.

У Шкарлета немає нерухомого майна, а його дружина володіє квартирою (76,9 кв. м) у Чернігові. У той же час, він має два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску, а у дружини – Ford Kuga Titanium 2012 випуску.