Українська стане обов'язковою мовою для складання іспитів для вступу до вищих навчальних закладів з 1 січня 2025 року. Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Зокрема він заявив, що українська має бути обов'язковою для ЗНО, однак і якість викладання та самих тестів також потрібно утверджувати.

«Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку. Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими», – каже Кремінь.

Відтак, вже з з 1 січня 2025 року українська мова стане обов'язковою для складання ЗНО.

Він зазначив, що вже зараз ЗНО «потерпає від різноманітних атак». Зокрема, критики заявляли, що воно дискримінує окремих вступників до українських університетів, з іншого боку нібито не дає об'єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти.