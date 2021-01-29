Президент Володимир Зеленський заснував гранти на навчання за кордоном для українських абітурієнтів. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook.

За його словами, щороку будуть виділятися президентські гранти для здобуття вищої освіти за кордоном – у вишах США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо.

Обов'язкова умова отримання такого гранту – після здобуття диплому необхідно буде повернутись в Україну та відпрацювати на державній службі протягом трьох років.

«Ми боремося за нашу талановиту молодь, за те, щоб у майбутньому вони працювали на благо України, і будемо підтримувати їх, як тільки можемо», – додав він.

Також президент нагадав, що найкращі учасники ЗНО отримуватимуть щомісяця президентську стипендію у розмірі 10 тис. грн, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тис. грн, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.

За результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для десятьох учнів із кожного регіону України за умови, що дитина обирає і навчається в українському виші.