У вівторок, 26 січня, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав постанову, яка гарантує найкращим випускникам премії у 100 тис. грн. Гроші отримають учні, які складуть зовнішнє незалежне оцінювання з чотирьох предметів на 790 балів і більше. Постанова вже пройшла всі етапи погодження і цього тижня за неї мають проголосувати у Верховній Раді, про це повідомила народна депутатка та секретарка комітету з питань освіти Наталія Піпа.

По 100 тис. грн премії зможуть отримати 30 випускників, які складуть ЗНО з чотирьох предметів і наберуть максимальну кількість балів. Сума балів з чотирьох предметів має бути 790 і більше, з умовою, що один предмет складений на 200 балів.

«Якщо буде більше аніж 30 людей, які здадуть незалежне тестування більше ніж на 790 балів, то з них виберуть лише 30, які порівняно з іншими набрали більше балів на тестуванні», – розповіла Наталія Піпа.

Ще одна умова, з-за якої відмінник може отримати грошову винагороду – це вступ до вищого навчального закладу тільки в Україні.

За постанову про виплату грошових премій за успішно складене ЗНО мають ще проголосувати депутати Верховної Ради на найближчому пленарному засіданні, яке заплановане на четвер, 28 січня.

У 2020 році Львівщина очолила рейтинг за результатами ЗНО в Україні. А програма нагородження учнів, які найкраще склали тестування, діє у Львові вже чотири роки поспіль. Лише у серпні цього року мер Андрій Садовий нагородив преміями по 10 тис. грн та 5 тис. грн учнів, які склали іспити на 200 та 400 балів. Таких було 33 львів'ян.