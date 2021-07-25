Двоє учнів Львівського фізико-математичного ліцею вибороли срібну та бронзову медалі на Міжнародній олімпіаді з фізики, яка проходила у Литві. Про це повідомив вчитель ліцею Микола Петрунів.

Міжнародна олімпіада з фізики проходила у Литві упродовж 17-25 липня. Загалом Україна виборола по одній золотій і срібній медалі та ще три бронзові.

Зокрема, золоту медаль у складі команди України отримав Данило Забільський з Маріупольського місцевого ліцею. Срібну медаль здобув львів’янин, учень Львівського фізико-математичного ліцею Макар Кузнєцов. А бронзові медалі отримали ще один учень львівського ліцею Володимир Кузьма, а також Ангеліна Морган з Маріуполя і Артем Сараєв з Харкова.

Абсолютним переможцем у міжнародній олімпіаді з фізики став Кунгмін Кін з Північної Кореї. Найбільше переможних медалей повезли додому представники Північної Кореї та Китаю.

Міжнародна олімпіада з фізики проводиться 1967 року. Цього року у ній взяли участь школярі з понад 90 країн світу. Учасниками олімпіади можуть стати учні загальноосвітніх або середніх технічних шкіл. Студенти, які закінчили шкільні іспити в рік змагань, можуть бути членами команди, якщо вони не розпочали навчання в університеті.