Двоє студентів зі Львова перемогли на конкурсі інновацій у Сінгапурі

«В мене поганий зір, тому я вирішив зробити щось корисне для незрячих».

Львів'яни Софія Петришин та Дмитро Лопушанський – на фото крайні справа

Львів’яни Дмитро Лопушанський та Софія Петришин здобули перемогу на Глобальному конкурсі інновацій (Advanced Innovation Global Competition 2019) у Сінгапурі. Про це 17 листопада повідомила Мала академія наук України на своїй сторінці у Facebook.

Золоті медалі на конкурсі вибороли четверо студентів, які є учнями Малої академії наук України. Серед переможців двоє львів’ян – Дмитро Лопушанський та Софія Петришин.

«У змаганні могли взяти участь проекти, що вже мають робочий прототип і готові до запуску на світових ринках. У складі журі – представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу. Це велика перемога для України в сезоні наукових змагань 2019!», – розповів заступник директора НЦ «МАНУ» Євген Кудрявець.

Окрім того, перемогу в конкурсі вибороли киянин Назар Поночевний та Ольга Харасахал з Маріуполя. Остання також отримала нагороду «Кращий серед кращих».

До слова, Дмитро Лопушанський закінчив львівський ліцей №8. Наразі хлопець навчається на факультеті прикладних наук УКУ. Раніше ZAXID.NET розповідав про винахід хлопця – HelpyEyes. Цей прилад дозволяє незрячим розпізнавати кольори, знати про рівень освітлення приміщення і виявляти перешкоди на відстані до одного метра. З цим винаходом Дмитро Лопушанський переміг на наукових змаганнях у Малайзії.

Софія Петришин закінчила НВК «Школу-ліцей «Оріяна» у Львові. Наразі дівчина також навчається на факультеті прикладних наук УКУ. ZAXID.NET раніше писав про винахід Софії Петришин, який перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих. З цим винаходом вона завоювала «бронзу» на міжнародній Олімпіаді геніїв у США.