17-річна львів’янка здобула бронзу на міжнародній Олімпіаді геніїв у США

Софія Петришин представила прилад, який перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля

17-річна школярка зі Львова Софія Петришин посіла третє місце на Олімпіаді геніїв (Genius Olympiad) у США. Дівчина представила на конкурсі, що проходив у місті Освего (штат Нью-Йорк) протягом 11-16 червня, свій винахід - пристрій, що перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих.

Олімпіада геніїв - це один із найпрестижніших міжнародних конкурсів для школярів та випускників шкіл зі всього світу. Перш ніж потрапити на цю олімпіаду, Софія Петришин перемогла у всеукраїнському конкурсі Intel-Техно Україна. На Олімпіаді геніїв вона посіла третє місце у категорії «Наука».

На Олімпіаду геніїв львівська школярка поїхала у складі української команди, яка загалом виборола кілька призових місць. Зокрема, одинадцятикласник з Закарпаття Валентин Фречка отримав золоту медаль у категорії «Наука» за свій винахід - можливість виготовляти папір із опалого листя. Окрім Валентина Фречки золоті медалі на цій олімпіаді також отримали близько 10% учасників, і серед них ще двоє українців – Катерина Малкіна також у дисципліні «Наука», а також Степан Нетудихатко та Микита Фурман у дисципліні «Короткометражка». Ще один представник України виборов бронзову медаль, і ще двоє - почесні відзнаки у різних категоріях.

Зазначимо, що цього року у Олімпіаді геніїв брало участь більше 1300 учасників. До участі у конкурсі було подано більше 1600 проектів, з яких прийняли менше половини. Проекти подавалися у 5 категоріях: наука, робототехніка, мистецтво, короткометражки, музика, написання креативних проектів, бізнес.

Львів'янка Софія Петришин закінчила школу-ліцей «Оріяна», паралельно із навчанням вона займалася у секції інформатики Львівської обласної МАН. Зараз дівчина готується до вступу в університет та працює над новим проектом - розробляє додаток на Android, який буде допомагати вивчити шрифт Брайля через Bluetooth-модуль.