Закарпатський школяр став одним з переможців Genius Olimpiad у США

Валентин Фречка

11-класник Сокирницької школи, що на Хустщині Закарпатської області, виборов золоту медаль Genius Olimpiad 2018, яка офіційно завершилася цієї ночі та тривала впродовж трьох днів у місті Освего, штат Нью-Йорк, США, пише «Мукачево.net».

Цьогоріч олімпіада проходила за п’ятьма дисциплінами, в тому числі з робототехніки. Податися на неї міг будь-хто охочий за відповідним критеріями з будь-якого куточку світу. Щороку ця олімпіада збирає винахідників з різних країн і претендує на статус одного з головних конкурсів винахідників у світі.

За підсумками цьогорічного конкурсу Валентин Фречка із Закарпаття здобув відразу дві відзнаки – золоту медаль у дисципліна «Наука», а також окрему спеціальну відзнаку олімпіади, яких вручили тільки дві. Друга дісталася Афрагу Афтабу зі США.

Ця відзнака передбачає додаткові призи, зокрема стипендію на навчання в університеті США.

Окрім Валентина Фречки золоті медалі на цій олімпіаді також отримали близько 10% учасників, і серед них ще двоє українців – Катерина Малкіна також у дисципліні «Наука», а також Степан Нетудихатко та Микита Фурман у дисципліні «Короткометражка».

Як писав ZAXID.NET, хлопець розробляв можливості отримання целюлози з опалого листя шляхом його переробки за допомогою технології лужного варіння. У результаті виготовив папір без використання синтетичних наповнювачів.

Наразі Валентин працює над створенням макету фабрики з виготовлення паперу за допомогою свого методу. Він зазначає, що саме виробництво паперу за цією технологією є повністю безвідходним. Технологічна схема коротша за традиційний метод виготовлення паперу, а це ‒ набагато дешевше, економніше і вигідніше, адже листя є відновлюваною сировиною із достатнім запасом.

За словами винахідника, собівартість аркушу, створеного у такий спосіб, становитиме від 15 до 50 копійок.