Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами у Запоріжжі є загиблий та поранені

В ніч на четвер, 23 січня, сили ППО ліквідували 57 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни вночі атакували 92 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Також ворог випустив із Воронезької області 4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23».

Сили ППО збили 57 БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Робота ППО 23 січня

Внаслідок ворожого удару у Запоріжжі є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки.

«Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога», – додають у дописі.

Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківщина.

Президент України Володимир Зеленський закликав до більшого тиску на Росію після комбінованого удару ворога по Запоріжжю 23 січня.

«Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям», – зазначив Зеленський.