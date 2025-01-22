Миколаїв атакували вночі сім ворожих безпілотників

У ніч на середу, 22 січня, російські окупанти завдали чергового дронового удару по Україні. Зокрема, під обстріл потрапив Миколаїв, в якому ворожий БпЛА влетів у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, з будинку евакуювали 200 людей, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Обласний центр Миколаївської області росіяни атакували вночі. Один з ворожих дронів атакував багатоквартирний будинок, де зайнялася пожежа на мансардному поверсі.

«Внаслідок обстрілів постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні та 59-річний чоловік, якому допомогу надали на місці. Станом на ранок – жінка перебуває у важкому стані», – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Через влучання у шестиповерховий житловий будинок рятувальники евакуювали 200 його мешканців. Станом на 08:00 всі вони вже повернулися до своїх квартир.

Кім зазначив, що Миколаїв уночі атакували сім ворожих безпілотників. Внаслідок атак у різних районах міста зайнялися пожежі, які вже вдалося ліквідувати.

Зазначається, що нічна дронова атака пошкодила вікна квартир у восьми багатоквартирних будинках, а також декілька приватних помешкань. Внаслідок російської атаки також пошкоджена будівля місцевої амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства. У ДСНС повідомили, що через дрони також сталося загоряння очерету на площі 1 тис. км2, а також займання сміття та сухої трави на площі 100 м2.