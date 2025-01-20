У 13 областях лунали вибухи через ліквідацію російських БпЛА

У ніч на понеділок, 20 січня, російські окупанти вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши 141 безпілотник та одну балістичну ракету. Українська протиповітряна оборона збила 93 ворожі цілі, повідомило командування Повітряних сил.

З 19:00 19 січня окупанти випустили 141 ударний безпілотник Shahed і безпілотники-імітатори із російських Міллєрово, Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська. Також загарбники застосували балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області для атаки по Сумщині.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

За інформацією ПС, станом на 08:00, сили ППО збили 93 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів на:

Полтавщині,

Сумщині,

Харківщині,

Черкащині,

Чернігівщині,

Київщині,

Хмельниччині,

Вінниччині,

Кіровоградщині,

Дніпропетровщині,

Миколаївщині,

Херсонщині,

Донеччині.

Результати роботи української ППО 20 січня (Візуалізація Повітряних сил)

Окрім цього, ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, два із них – повернулись до Росії.

Додамо, що на час публікації новини обласні та місцеві адміністрації не повідомляли про потерпілих чи пошкодження майна внаслідок дронової атаки.