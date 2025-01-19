Ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено

В ніч на неділю, 19 січня, російські війська атакували Україну 61 ударним безпілотником. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, противник атакував 61 ударним БпЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ та Орел.

Сили ППО збивали безпілотники у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Ліквідувати вдалося 43 повітряні цілі ворога.

Робота ППО 19 січня

Крім цього, ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 18 січня, російські військові атакували Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей.

Загалом тієї ночі росіяни випустили по Україні чотири балістичні ракети та 39 ударних безпілотників.