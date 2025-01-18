Наслідки російської атаки на Запоріжжя

В ніч на суботу, 18 січня, російські військові випустили по Україні чотири балістичні ракети та 39 ударних безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни випустили 39 дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів з Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська. А також чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької та Брянської області обл.

Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Українські військові збили дві балістичні ракети та 24 ударних дрони, ще 14 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Наслідки російської атаки на Україну

У Києві внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей. Також пошкоджені будівлі, автомобілі, вхід в метро на станції «Лук’янівська» та магістральний водогін.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали удару по центральній частині обласного центру. Внаслідок атаки десятеро людей отримали травми. Вісьмох постраждалих віком від 29 до 69 року госпіталізували до лікарні, серед них 48-річна жінка у важкому стані.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 17 січня, росіяни атакували Україну 50 безпілотниками та 2 балістичними ракетами. Внаслідок атаки на Одещині, Харківщині, Черкащині та Київщині зафіксували руйнування.