Росіяни вдарили по Запоріжжю

Вдень середи, 8 січня, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 15:20. Жителів регіону попередили про загрозу застосування росіянами керованих авіаційних бомб (КАБів). Вже за 20 хвилин в обласному центрі пролунав вибух.

За словами Івана Федорова, росіяни атакували промислову інфраструктуру міста. Попередньо відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення.

Вже о 16:15 у Запоріжжі пролунали повторні вибухи. Наслідки атаки уточнюють.

Доповнено. О 16:50 Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зросла до 30 людей, їх госпіталізували до лікарні. На місці події працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

О 17:30 секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що кількість загиблих внаслідок обстрілів зросла до 13 людей, 18 – отримали поранення.