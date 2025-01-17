1 БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії

Російські військові в ніч на п’ятницю, 17 січня, атакували Україну 50 безпілотниками та 2 балістичними ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 17 січня ворог випустив по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської області, а також атакував 50 безпілотниками різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 33 БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Влучання ударних безпілотників зафіксували у підприємства на Одещині, також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Робота ППО 17 січня

Крім цього, ще 9 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, а 1 БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

За даними керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, російські військові під час повітряної атаки завдали ударів по Ізмаїльському району області. Ціллю була місцева припортова інфраструктура.

Виконуючий обовʼязки голови Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що через падіння уламків збитих російських дронів поранення отримав 13-річний підліток в одному з населених пунктів Київської області.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 16 січня, російські військові випустили по 11 областях України понад 50 дронів. Внаслідок російської атаки зафіксували пошкодження фермерського господарства на Чернігівщині. Крім того, уламки безпілотників пошкодили приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.