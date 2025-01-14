Поліцейські Олексій Сафонов та Ілля Дергільов загинули під час знешкодження безпілотника на Херсонщині

У вівторок, 14 січня, під час розмінувальних робіт в одному з сіл Білозерської територіальної громади на Херсонщині загинули двоє поліцейських з Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

У четвер, 2 січня, працівники управління вибухотехнічної служби Нацполіції в Запорізькій області – 30-річний старший лейтенант поліції Олексій Сафонов та 36-річний лейтенант поліції Ілля Дергільов – прибули на Херсонщину для розмінування деокупованих територій. У вівторок, 14 січня, поліцейські знешкоджували бойову частину нерозірваного безпілотника, однак він здетонував. Правоохоронці отримали смертельні поранення.

У Нацполіції зазначили, що обидва поліцейські професійно виконували службові обов'язки та неодноразово виїжджали на виклики про вибухонебезпечні знахідки.

«[Вони] працювали на місцях ворожих обстрілів, на території прифронтових населених пунктів вилучали та знешкоджували підозрілі предмети і боєприпаси», – розповіли у Нацполіції.

Зокрема, Олексій Сафронов брав участь у розмінуванні Харківщини та Херсонщини. Вибухотехнік знешкодив близько 900 боєприпасів, більшість з яких – особливо небезпечні. А для Іллі Дергільова цей виїзд на деокуповану частину Херсонщини був першим.

«Колектив поліції Запоріжжя висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять! Назавжди в строю!», – йдеться у повідомленні Нацполіції.