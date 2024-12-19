Росіяни атакували Чернігівщину безпілотниками та вдарили з артилерії по житлових будинках

На Чернігівщині у лікарні помер поліцейський, який отримав поранення внаслідок російської атаки. Про це у четвер, 19 грудня, повідомили голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та пресслужба Нацполіції.

Ввечері середи, 18 грудня, російські військові атакували прикордоння Чернігівщини. Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Семенівській громаді. Внаслідок атаки поранення отримав 16-річний хлопець. Медики надали постраждалому допомогу, наразі його життю нічого не загрожує.

Водночас у Новгород-Сіверському районі внаслідок атаки безпілотника поранення отримав 41-річний поліцейський Сергій Хавлук, який перебував на службі. Поліцейського у важкому стані госпіталізували до лікарні. Однак вранці четверга, 19 грудня, у пресслужбі Нацполіції повідомили, що Сергій Хавлук від триманих травм помер у лікарні.

Загиблий внаслідок російського обстрілу поліцейський Сергій Хавлук

У поліції розповіли, що Сергій Хавлук народився та виріс у місті Новгород-Сіверський. В органах внутрішніх справ він почав працювати у 2008 році на посаді дільничного офіцера. Згодом він став старшим інспектором-черговим сектору моніторингу Новгород-Сіверського районного відділу поліції. У чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей.

«Сумлінно ніс службу на прикордонні, був щирою, доброю та відповідальною людиною. Служба в поліції була покликанням для Сергія Хавлука. Попри всі труднощі війни і небезпеки прикордоння, він був на 100% відданий своїй справі, адже разом з колегами дбав про правопорядок і безпеку своїх земляків», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Додамо, що за інформацією голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, протягом доби російські окупанти обстріляли область 21 раз.