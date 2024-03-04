Загиблі Олег Мартиненко та Богдан Равлик

Російські окупанти скоїли черговий воєнний злочик. У Краматорському районі Донецької області внаслідок удару російського безпілотника загинули двоє рятувальників. Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, у понеділок, 4 березня, рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян.

«Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога», – написав Ігор Клименко.

Речниця ДСНС Вероніка Бахал у коментарі «Суспільному» розповіла, що поранені рятувальники перебувають у місцевій лікарні, вони в задовільному стані.

Обидва загиблих рятувальника – жителі Донецької області.

Нагадаємо, 2 вересня 2023 року на Сумщині внаслідок російського обстрілу загинув 32-річний капітан поліції Руслан Фараонов, який разом із колегами документував наслідки руйнувань, завданих попередніми обстрілами. У нього залишилася дружина, яка служить у ювенальній поліції, і дві доньки.