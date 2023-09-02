32-річний слідчий Руслан Фараонов загинув внаслідок російського обстрілу

Унаслідок російського обстрілу Сумщини загинув капітан поліції, який разом із колегами документував наслідки руйнувань, завданих попередніми обстрілами. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Окупанти обстріляли місто Середина-Буда 2 вересня. У цей час правоохоронці якраз документували наслідки попередніх російських обстрілів.

Унаслідок влучання загинув 32-річний слідчий Руслан Фараонов. У нього залишилася дружина, яка служить у ювенальній поліції, і дві доньки 11 та 12 років. Клименко пообіцяв, що поліціянти піклуватимуться про сім’ю колеги.

Відомо, що 2 вересня росіяни обстріляли прикордонне місто Середина-Буда з мінометів. Напередодні ж, 1 вересня, РФ завдала удару по місту з реактивних систем залпового вогню, випустивши по ньому 16 ракет.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 16 приватних та 11 багатоквартирних будинків, три приватних автомобілі, два магазини, 10 гаражів, дитячий садок, школа мистецтв, приміщення управління освіти, дитяча бібліотека, відділення поліції, банку та ЖЕКу.