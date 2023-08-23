Наслідки удару росіян по школі в Ромнах

Російські воєнні злочинці вранці в середу, 23 серпня, вдарили дроном-камікадзе по школі в Ромнах Сумської області. Навчальний заклад зруйновано, загинули четверо людей.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, росіяни вдарили по школі №8 на околиці міста. Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни завдали удару по школі о 10:05 дроном-камікадзе Shahed. Як сказано в повідомленні, на місці відразу почали працювати правоохоронці, рятувальники та медики. Також там розгорнули штаб з ліквідації наслідків удару.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару по школі загинули директор школи, його заступник, секретар та бібліотекар. Також поранення отримали четверо місцевих мешканців, які в цей момент проходили неподалік. Він уточнив, що люди не спустилися під час тривоги в укриття. Міністр освіти Оксен Лісовий уточнив, що попри школа знищена, укриття у закладі вціліло.

Вцілілий вхід до укриття серед руїн школи (фото зі сторінки Ігоря Клименка)

Згодом стало відомо, що за ранок над Сумщиною протиповітряна оборона збила два дрони-камікадзе.

Нагадаємо, вночі в середу росіяни випустили по Україні близько 20 дронів-камікадзе. Дев’ять з них збили над Одещиною, ще два – над Запорізькою областю. Водночас є влучання на півдні Одещини. Зокрема, постраждало зерносховище.