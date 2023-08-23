Росіяни атакували південь Одещини, пошкодили зерносховища

Вночі в середу, 23 серпня, російські воєнні злочинці атакували ударними дронами-камікадзе південь Одеської області, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, атака тривала впродовж трьох годин, а її ціллю була цивільна інфраструктура. Кіпер повідомив, що дев’ять дронів-камікадзе Shahed 136/131 збила протиповітряна оборона.

«На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища», – повідомив Кіпер.

За його словами, на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини росіян.

Серед цивільного населення постраждалих немає.

На півдні Одещини розташоване місто Ізмаїл і дунайські порти. Росія регулярно атакує цю частину області, щоб перешкодити Україні експортувати зерно.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що вночі росіяни випустили по Україні близько 20 дронів-камікадзе. Дев’ять із них збили над Одещиною, ще два – над Запорізькою областю.