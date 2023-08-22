Зеленський повідомив про домовленості з прем’єр-міністром Греції щодо відновлення Одеси

Греція візьме патронат над відновленням Одеси, яка неодноразово опинялася під російськими ракетними ударами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами», – сказав президент у вечірньому відеозверненні у вівторок, 22 серпня.

Нагадаємо, що у Греції пройшов саміт «Україна – Балкани», у рамках якого Зеленський, зокрема, зустрівся з прем’єр-міністром цієї країни Кіріакосом Міцотакісом. Серед іншого, під час цього візиту Греція погодилася долучитись до навчань українських пілотів на американських винищувачах F-16.

23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі, внаслідок якого, зокрема, отримала пошкодження будівля консульства Греції.