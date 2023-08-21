Володимир Зеленський за підсумками переговорів із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом оголосив про приєднання Греції до авіаційної коаліції. Про це пише «Європейська правда».

«Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16», – заявив Зеленський, подякувавши прем'єру Греції за «готовність більше допомогти із захистом свободи».

Наразі п’ять країн об’єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими повітряними силами – йдеться про Велику Британію, США, Нідерланди, Бельгію та Данію.

19 серпня повідомлялось, що українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості вже проходять навчання на літаках F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проекту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

Вже 20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів і Данії. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що спочатку потрібно провести навчання у Данії та Румунії. За його словами, наразі відбувається мовне навчання пілотів. У майбутньому розпочнеться військове навчання і переміститься на територію Румунії. Він також наголосив на важливості наявності необхідної інфраструктури для обслуговування F-16.