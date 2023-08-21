У Данії розпочали навчання 70 українських пілотів та спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16. Про це у понеділок, 21 серпня, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Серед тих 70 не всі пілоти, авіація – це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти», – заявив речник ПС ЗСУ в ефірі «Радіо Свобода».

Він додав, що це – перша хвиля пілотів, які будуть навчатися на винищувачах F-16, потім будуть друга і третя хвилі.

«Інша група пілотів – це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Великобританію, де будуть опановувати літаки за дещо довшою програмою», – повідомив речник.

За його словами, ці пілоти проходитимуть базову підготовку: англійську мову, західну легкомоторну техніку «з переходом потім на винищувачі». Ця програма навчань є тривалішою і може зайняти до 2 років.

«Це та перспектива, яка на нас чекає, – ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано», – підсумував Ігнат.

До слова, також Ігнат заявив, що Україні необхідні 128 винищувачів, щоб замінити старий авіапарк техніки. Він пояснив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі F-16, то це буде приблизно чотири авіаційні бригади.