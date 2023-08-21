Україні необхідні 128 винищувачів, щоб замінити старий авіапарк техніки. Така кількість прописана у візії Повітряних сил, повідомив їхній речник Юрій Ігнат.

«На цю цифру ми й спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики й завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних, і по тилах противника зокрема», – сказав Ігнат в ефірі «Радіо Свобода» в понеділок, 21 серпня.

Він пояснив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі F-16, то це буде приблизно чотири авіаційні бригади.

Зауважимо, що навчатися на винищувачах F-16 українські пілоти поїхали до двох європейських країн. Як раніше повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, у Велику Британію поїхали молоді пілоти, які випустилися з авіаційного університету в 2023 році, а у Швецію більш досвідчені – випускники 2016 року, які вже мають достатній бойовий досвід. Юрій Ігнат пояснив, що їхні програми навчання відрізнятимуться. Цьогорічні випускники проходитимуть переважно базову підготовку із поглибленим вивченням англійської.

Нагадаємо, напередодні Нідерланди й Данія пообіцяли Україні винищувачі F-16. Данія оприлюднила графік постачань Україні 19 винищувачів до 2025 року. Перші шість Україна має отримати до кінця цього року.