За кілька кілометрів від кордону з Україною, у Брянській області, дрони вдарили по російській позиції. Про це у четвер, 16 січня, повідомив Telegram-канал ASTRA.

16 січня стало відомо, що дрони атакували розташування російських військових в районі селища Хвощовка Брянської області. За даними джерел ASTRA, в результаті удару ліквідовано 20-річного російського військового, ще один боєць отримав травми.

«ЗСУ здійснили атаку двома дронами-камікадзе по позиціях ЗС Росії у районі селища Хвощовка у Брянській області. За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, загинув 20-річний військовослужбовець Матвєй Т. Також постраждав 24-річний військовий», – йдеться у повідомленні.

Розташування російських військових у Брянській області

У дописі додають, що атака відбулася за 2,5 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 16 січня, безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Росії. Підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії окупантів.

Ввечері середи, 15 січня, безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Внаслідок атаки сталась пожежа на нафтобазі.