ППО нібито збила всі БпЛА

У суботу, 11 січня, безпілотники атакували в Росії компресорну станцію, яка забезпечує подачу газу трубопроводом «Турецький потік». Про це в понеділок, 13 січня, повідомило Міноборони Росії.

Росіяни стверджують, що 11 січня 9 безпілотників атакували компресорну станцію «Руська» у населеному пункті Гай-Кодзор в Краснодарському краї, що забезпечує подачу газу трубопроводом «Турецький потік». У Міноборони Росії пишуть, що це зробив «київський режим, з метою припинення постачання газу до європейських країн».

ППО нібито збила всі БпЛА. Постраждалих серед персоналу компресорної станції немає.

«Унаслідок падіння уламків одного БпЛА зазнала незначних пошкоджень будівля та обладнання газовимірювальної станції на території КС «Руська». Черговими розрахунками з аварійного реагування ПАТ «Газпром» наслідки падіння уламків оперативно усунуто, обладнання відновлено», – зазначають у дописі.

Росіяни також додають, що подача газу «Турецьким потоком» триває у штатному режимі.

До слова, «Турецький потік» – це міжнародний газопровід, що проходить дном Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини. Є заміною скасованого проєкту «Південного потоку».

Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 січня, кілька російських областей, а також тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Кілька дронів влучили у два багатоповерхові будинки в Котовську Тамбовської області.

Також 11 січня у місті Новоросійськ спалахнула пожежа внаслідок атаки безпілотників на портову інфраструктуру, де базуються кораблі військово-морського флоту Росії.