На НПЗ оголосили евакуацію працівників

У суботу, 11 січня, ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод росіян у Татарстані. На території заводу виникла пожежа, російські Telegram-канали заявили про евакуацію працівників НПЗ.

Влучання на нафтопереробному заводі підтвердив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, БпЛА атакували завод «Танеко» у Ніжньокамську, Татарстан. Місцеві Telegram-канали поширили відео, на яких видно загоряння на території заводу та заявили, що на НПЗ проводиться евакуація співробітників.

«“Танеко” є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у РФ, з потужністю перероблення понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну», – повідомив Андрій Коваленко.

Нафтопереробний завод розташований за понад 1000 км від лінії фронту. Втім, НПЗ раніше вже страждав від атак безпілотників.

Коваленко нагадав, що у квітні 2024 року безпілотники вже атакували Татарстан – тоді в Єлабузі та Нижньокамську, де розташований НПЗ, лунали вибухи. Тоді український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти – 2,6% від загальної річної переробки у Росії на рік.