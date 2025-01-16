34 дрони вдалося збити, 18 локаційно втратили

У ніч на четвер, 16 січня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Понад 50 дронів випустили до 11 областях України, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 20:00 15 січня окупанти атакували 55 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Запускали ворожі дрони з районів російських Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Станом на 09:00 українська ППО знищила 34 БпЛА типу Shahed та дронів іншого типу. ППО працювала над 11 областями:

Київщиною,

Полтавщиною,

Сумщиною,

Харківщиною,

Черкащиною,

Чернігівщиною,

Житомирщиною,

Кіровоградщиною,

Дніпропетровщиною,

Запоріжжям,

Миколаївщиною.

Результат роботи ППО у ніч на 16 сіічня

Ще 18 безпілотників локаційно втратили.

Внаслідок російської атаки є пошкодження фермерського господарства на Чернігівщині. Крім того, уламки безпілотників пошкодили приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.