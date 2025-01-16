Росіяни вночі випустили по Україні пів сотні ударних дронів
В 11 областях працювала ППО
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У ніч на четвер, 16 січня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Понад 50 дронів випустили до 11 областях України, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
З 20:00 15 січня окупанти атакували 55 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. Запускали ворожі дрони з районів російських Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
Станом на 09:00 українська ППО знищила 34 БпЛА типу Shahed та дронів іншого типу. ППО працювала над 11 областями:
- Київщиною,
- Полтавщиною,
- Сумщиною,
- Харківщиною,
- Черкащиною,
- Чернігівщиною,
- Житомирщиною,
- Кіровоградщиною,
- Дніпропетровщиною,
- Запоріжжям,
- Миколаївщиною.
Результат роботи ППО у ніч на 16 сіічня
Ще 18 безпілотників локаційно втратили.
Внаслідок російської атаки є пошкодження фермерського господарства на Чернігівщині. Крім того, уламки безпілотників пошкодили приватні будинки у Харківській та Полтавській областях.