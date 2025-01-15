30 з 40 ракет вдалося збити, проте точна кількість знищених дронів не уточнюється

Вночі та вранці середи, 15 січня, росіяни завдали ударів по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Мішенню окупантів вчергове стала українська енергетика, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей», – повідомив президент.

За словами Володимира Зеленського, за ніч та ранок росіяни застосували понад 40 ракет різних типів. Зокрема, окупанти застосували балістичне озброєння проти української енергетики. Щонайменше 30 ракет вдалося знищити.

Крім того, росіяни атакували Україну понад 70 безпілотниками. Скільки саме вдалося збити українським силам ППО, Володимир Зеленський не уточнив.

У пресслужбі Повітряних Сил уточнили, що в ніч на 15 січня росіяни випустили по Україні:

балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 з Бєлгородської області;

сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3, випущених з Тульської області Росії;

чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс у Волгоградській області

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації на Бєлгородщині;

74 ударних БпЛА Shahed, а також дронів-імітаторів різних типів із районів російських Брянська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська.

За попередніми даними Повітряних сил, ППО знищила 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

три крилатих ракети «Калібр»;

чотири керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА та дронів-імітаторів.

Ще 27 безпілотників локаційно втратили.

Результат роботи ППО у ніч на 15 січня

У пресслужбі Повітряних Сил підкреслили, що не всі ракети, які не потрапили до списку збитих, досягли цілей. Втім, військовослужбовці підтвердили атаки на газову інфраструктуру Харківщини, Львівської та Івано-Франківської областей.

Президент наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряних спроможностей та нагадав, що західні партнери досі повністю не виконали обіцянки щодо надання ліцензії на виготовлення ППО та ракет до них.

Нагадаємо, у ніч на 15 січня росіяни атакували низку областей України, зокрема західних. Так, окупанти обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на Львівщині. Вибухи також лунали на Прикарпатті, Харківщині та Черкащині.

Внаслідок обстрілів «Укренерго» запровадило аварійні відключення – вони стосуватимуться щонайменше сімох областей України. Де запровадили відключення через обстріли, читайте тут.