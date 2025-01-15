Уночі та вранці в середу, 15 січня, Росія атакувала Львівську область ударними безпілотниками Shahed та крилатими ракетами. Є влучання в два обʼєкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Постраждалих немає, але з руйнуваннями.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 1:40 через прямування ворожих безпілотників із території сусідніх областей. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що БпЛА у повітряному просторі області часто змінює курс.

«Цього разу безпілотники летять дуже низько. Зафіксувати їх складніше», – повідомив він.

О 2:54 він додав, що безпілотник збила протиповітряна оборона. Інформації про жертви чи руйнування наразі немає.

Після цього на Львівщині пролунав відбій повітряної тривоги, однак тоді ж стало відомо, що Повітряні Сили ЗСУ зафіксували зліт групи Ту-95мс з аеродрому «Оленья» в Мурманській області. Через вихід літаків на пускові рубежі о 6:17 на Львівщині розпочалась друга повітряна тривога. О 7:40 зафіксували ракети курсом на Стрий через Львів.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу є влучання в два обʼєкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Постраждалих немає, але з руйнуваннями.

«Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують», – додав голова ЛОВА.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Львівщину 25 жовтня. Тоді на території області збили чотири ворожі безпілотники. Обійшлося без жерт і руйнувань.