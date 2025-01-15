Росіяни атакували Україну дронами та крилатими ракетами

У середу, 15 січня, російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілів компанія «Укренерго» запровадила аварійні відключення у деяких областях, повідомили у пресслужбі компанії.

Вибухи лунали на сході та заході України. Загроза застосування ворожих безпілотників зберігалася приблизно з півночі, обстріл крилатими ракетами росіяни почали приблизно о 06:00.

Першим про відключення внаслідок обстрілів повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Той повідомив, що в деяких областях запроваджуються превентивні заходи обмеження.

Згодом у пресслужбі «Укренерго» повідомили, що аварійні відключення станом на 08:00 стосуються сімох областей України:

Харківської,

Сумської,

Полтавської,

Запорізької,

Дніпропетровської,

Донецької,

Кіровоградської

Наразі невідомо, чи через нічний обстріл в Україні запровадять графіки відключення.

Доповнено. Об 11:00 «Укренерго» повідомило про скасування всіх графіків аварійних відключень. Водночас у компанії закликали ощадливо користуватися електроенергією.

Зазначимо, станом на 08:15 про наслідки російської атаки на енергетичну інфраструктуру невідомо. Вибухи лунали у Харкові, на Черкащині та Львівщині, а ракети фіксували у повітряному просторі майже всіх областей.

За даними мера Львова Андрія Садового, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Львівщині – раніше Повітряні Сили повідомляли про рух крилатих ракет у бік Стрия. Втім, у Львівській області відключення наразі не запроваджували.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Внаслідок атаки люди не постраждали. Крім того, падіння ракети зафіксували у селі Скнилів Золочівського району Львівщини – там ворожий снаряд пошкодив житловий будинок та господарську споруду, а в землі утворилася вирва 2,5 м завглибшки.