Росіяни вночі атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами

В ніч на суботу, 18 січня, російські військові атакували Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

У Шевченківському району внаслідок атаки сталась пожежа у нежитловій будівлі. Крім того, в одному з під’їздів житлового будинку вибуховою хвилею вибило вікна, а також зафіксували задимлення. На вході до станції метро «Лук’янівська» пошкоджені скляні елементи. Наразі вхід не станцію закрили. Також у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджений трубопровід водопостачання.

За даними ДСНС, у Шевченківському районі зазнали ушкодження десять автомобілів, рятувальники ліквідували загоряння трьох авто.

«Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано», – йдеться у повідомленні ДСНС.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок російського обстрілу Києва загинуло четверо людей. У ДСНС додали, що ще троє киян – отримали поранення. Також у місті зафіксували падіння уламків збитих російських ракет та дронів у ще двох районах: Голосіївському та Деснянському.