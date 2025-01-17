Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області 17 січня оголосили близько 12:12

Російські війська у п’ятницю, 17 січня, завдали удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області 17 січня оголосили близько 12:12. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Та о 12:14 повідомили, що швидкісна ціль рухається у напрямку Кривого Рогу.

Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені будинки та навчальний заклад.

«У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова», – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Станом на 12:52 було відомо про щонайменше 3 загиблих, також є поранені.

Доповнено о 13:25. Кількість загиблих зросла до 4, серед них 3 жінки та чоловік. Крім цього, 3 людей постраждали.

«Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу. На місцях надзвичайних ситуацій працюють всі служби», – додав Лисак.

Доповнено о 14:10. За даними МВС України, станом на 13:46 внаслідок атаки 6 людей постраждали. Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів, пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та господарча споруда.

В коментарі виданню «Свої» місцевий мешканець Ігор розповів, що під час удару він втратив свою другу жінку, вона загинула від уламків у власному авто. У його старшого сина день народження, тому сімʼя їздила на ринок за покупками. Першу жінку чоловік поховав в окупованому Херсоні у 2022 році.

Доповнено о 14:34. Кількість постраждалих збільшилася до 7 людей.

«Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома», – розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, удень четверга, 9 січня, в небі над Дніпропетровською областю Повітряні сили знищили три російські крилаті ракети. Цими ракетами ворог намагався атакувати Кривий Ріг.

24 грудня російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру Кривого Рогу Дніпропетровської області.