Росіяни випустили ракети наземного базування «Іскандер-К»

Удень четверга, 9 січня, в небі над Дніпропетровською областю Повітряні сили знищили три російські крилаті ракети. Цими ракетами ворог намагався атакувати Кривий Ріг, повідомили у відомстві.

«О 14:10 9 січня 2025 року противник атакував місто Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Усі три ракети збито підрозділами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗС України», – ідеться в повідомленні.

Результати роботи ППО вдень 9 січня (Візуалізація Повітряних сил)

Зауважимо, Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу о 14:06 та 14:13.

До слова, за даними керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у ніч на 9 січня над Дніпропетровщиною ППО збила п’ять ворожих БпЛА. Також ворог з дронів-камікадзе та артилерії атакував Нікополь та Марганецьку громаду. Обійшлось без втрат.