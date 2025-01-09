Один з КАБів влучив на територію дитячого садочка

У четвер, 9 січня, російські окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону. Внаслідок атаки постраждала житлова забудова, є поранені, повідомили у Херсонській ОВА.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни випустили по місту щонайменше два КАБи. Внаслідок обстрілу постраждала житлова забудова. Голова Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що одна з бомб впала на територію дитячого садочка

«Станом на цю хвилину відомо про шістьох постраждалих – двоє жінок і четверо чоловіків. У них – вибухові травми та уламкові поранення», – повідомив Прокудін.

Голова ОВА повідомив, що п’ять людей госпіталізували, одному постраждалому надали допомогу на місці.

Згодом Роман Мрочко повідомив ще про двох постраждалих внаслідок російської атаки. Поранення отримали двоє чоловіків 52 та 62 років. 52-річного чоловіка госпіталізували із саднами обличчя, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

У місті є значні пошкодження та руйнування будинків, а також промислових об’єктів і автомобілів. Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).