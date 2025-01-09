46 дронів вдалося знищити протягом ночі

У ніч на четвер, 9 січня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши безпілотники. Загалом росіяни випустили 70 дронів, які атакували дев’ять областей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

З 19:30 окупанти завдали ударів 70 дронами-камікадзе Shahed та імітаційними БпЛА. За даними ПС, росіяни атакували з районів російських Міллєрово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 46 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 9 січня 2025 року

Ще 24 російські дрони-імітатори були локаційно втрачені. До відбиття ворожої атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, а також підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

У пресслужбі Повітряних сил додали, що через падіння уламків БпЛА є руйнування. Так, внаслідок російської атаки пошкоджені приватні будинки на Черкащині, Харківщині та Сумщині. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок падіння уламків постраждали дві людини у Берестинському районі – 42-річна та 67-річна жінки. Від госпіталізації вони відмовилися.