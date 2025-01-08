22 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені

В ніч на середу, 8 січня, російські війська запустили по Україні 64 ударні безпілотники та БПЛА інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що вночі противник випустив по Україні 64 безпілотники із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Вдалося ліквідувати 41 дрон. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Робота ППО 8 січня

У дописі також зазначають, що 22 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії, один – в Білорусь.

У Київській області унаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника пошкоджень зазнав приватний будинок.

«Вночі ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала 7 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі», – повідомив виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ випустили 38 ударних безпілотників та БПЛА інших типів. В результаті повітряного бою 28 дронів було знищено.