10 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені

Російські війська у ніч на вівторок, 7 січня, атакували Україну 38 безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни випустили в ніч на 7 січня із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ 38 ударних безпілотників та БПЛА інших типів. В результаті повітряного бою 28 дронів було знищено. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.

Робота ППО 7 січня

Ще 10 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 6 січня, російські війська атакували Україну керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 БПЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ворожих безпілотниках, якими Росія атакувала Україну в ніч на 5 січня, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.