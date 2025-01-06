49 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені

У ніч на понеділок, 6 січня, російські війська атакували Україну керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на понеділок противник випустив дві керовані авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку та 128 безпілотників з різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Зранку Повітряні сили підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. ППО працювала у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. У дописі зазначають, що влучань не зафіксовано.

Кім цього, ще 49 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Робота ППО 6 січня

«Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих», – додають у дописі.

Відомо, що цієї ночі у Київській області уламками дрона була пошкоджена лінія контактної мережі «Укрзалізниці». Тому деякі рейси можуть прямувати із затримками.

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, Повітряні сили збили 61 зі 121 ворожого безпілотника, ще 42 – були локаційно втрачені.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ворожих безпілотниках, якими Росія атакувала Україну в ніч на 5 січня, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.