Олександр Сирський наказав посилити скандальну 155-у механізовану бригаду
ДБР розслідує випадки масового дезертирства та СЗЧ у цій бригаді
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та доручив посилити 155-у механізовану бригаду імені Анни Київської. Раніше ЗМІ повідомляли про масові випадки самовільного залишення частини з боку військових бригади через організаційні проблеми формування, а ДБР почало розслідування.
У неділю, 5 січня, Олександр Сирський заслухав доповіді командувачів складових Сил оборони та повідомив, що за грудень 2024 року українські оператори БпЛА уразили понад 54 тис. цілей, 49% з яких знищили за допомогою дронів-камікадзе. Головнокомандувач відзначив ефективну роботу низки підрозділів Сил безпілотних систем, а також звернув увагу на 155-у механізовану бригаду імені Анни Київської, в якій, за даними журналіста Юрія Бутусова, могли масово йти в СЗЧ військові.
«Окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити. Віддав всі необхідні розпорядження», – повідомив Олександр Сирський.
СЗЧ у 155 бригаді – що відомо
На початку січня я Юрій Бутусов опублікував розслідування, а якому йдеться про дезертирство та СЗЧ військовослужбовців 155-у бригади. Причиною масової втечі з бригади журналіст пояснив там, що в ОК «Захід», яке відповідає за формування бригади, немає ресурсів, озброєння та солдатів для відповідного комплектування.
«Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах, і служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно, і до великих втрат через самовільне залишення частини з самого початку формування», – повідомив Бутусов.
За словами розслідувача, протягом березня-листопада 2024 року у СЗЧ пішли 1726 військових. 50 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції.
Через розслідування Бутусова ДБР розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.