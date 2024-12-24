Росіяни вдарили по житловому будинку у Кривому Розі

У вівторок, 24 грудня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру Кривого Рогу Дніпропетровської області. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Повітряну тривогу у низці областей України оголосили о 15:34. А вже о 15:43 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про атаку на місто. Ракетна атака. «Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав Вілкул у Telegram.

«Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

О 16:05 Олександр Вілкул повідомив, що балістична ракета росіян влучила у багатоквартирний житловий будинок.

«Балістика. “Високоточні” потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин», – зазначив Вілкул.

Вже о 16:17 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про п’ятьох постраждалих. Двох з них дістали з-під завалів будинку. Медики надають допомогу всім травмованим.

Доповнено. О 16:34 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести. У стані середньої тяжкості до лікарні госпіталізували жінок 69 та 72 років та 78-річного чоловіка. Іншим – надали допомогу на місці.

Олександр Вілкул в ефірі «Суспільного» повідомив, що зараз триває розбір завалів будинку. Під завалами залишаються люди, одна жінка змогла зателефонувати рятувальникам з-під завалів.

Станом на 17:38 відомо про 11 постраждалих внаслідок російської атаки. Серед травмованих – 16-річна двічина. До лікарні госпіталізували сімох людей.

Близько 18:25 Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок російського удару загинув чоловік, а кількість травмованих зросла до 13.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомили у ДСНС, росіяни влучили у чотириповерховий будинок. Удар зруйновав під’їзд з 1 по 4 поверх.

Станом на 20:30, за словами Сергія Лисака, 15 людей постраждали внаслідок російського удару: «Десятеро з них госпіталізували. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік».