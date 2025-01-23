Внаслідок атаки тисячі людей залишилися без світла та тепла

У ніч на четвер, 23 січня, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки по житловій інфраструктурі у місті загинула людина, ще 25 отримали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними голови ОВА, росіяни протягом ночі атакували Запоріжжя, застосувавши ударні дрони. Рано вранці окупанти також завдали удару балістичними ракетами.

Внаслідок атаки у місті загинув 47-річний чоловік. Ще понад 20 людей зазнали поранень.

«Поранені 24 людини, серед них двомісячний хлопчик. Постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб’єкт», – повідомив Іван Федоров.

Згодом голова ОВА повідомив, що кількість поранених внаслідок атаки зросла до 25 людей.

Через російський обстріл без електропостачання залишилися понад 20 тис. людей, ще 17 тис. – без теплопостачання На місці працюють рятувальники, правоохоронці та волонтери.

У місті пошкоджені житлові будинки, а також критична інфраструктура.

Наразі триває розбір завалів. Наслідки атаки уточнюються.

Доповнено 11:45. У пресслужбі ДСНС повідомили, кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 45 людей.