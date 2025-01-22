Росіяни атакували Україну 99 ударними дронами та БпЛА-імітаторами

У ніч на середу, 22 січня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. За ніч росіяни випустили 99 БпЛА, більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Так з 19:00 21 січня Росія випустила з територій мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, а також російських Міллерово, Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська 99 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

ППО працювала на території десятьох областей – за даними Повітряних сил, збиття підтвердили на:

Київщині

Хмельниччині

Полтавщині

Сумщині

Харківщині

Чернігівщині

Черкащині

Дніпропетровщині

Одещині

Миколаївщині

Станом на 09:00 22 січня, українські захисники збили 65 ударних безпілотників. Ще 30 БпЛА – локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 22 січня

Втім, внаслідок ворожої атаки є пошкодження у низці областей. Так, уночі один з російських дронів впав на житлову багатоповерхівку в Миколаєві, де зайнялася пожежа. Ще кілька дронів атакували Суми – там пошкоджені 13 будинків, є поранені.

Крім того, за даними Повітряних Сил, внаслідок російської атаки дронами пошкоджені установи, промислові підприємства та цивільні об’єкти на Хмельниччині, Київщині, Дніпропетровщині та Черкащині.