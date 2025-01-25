Наслідки атаки БпЛА на будинок у Вишневому, 25 січня 2025 рік

У ніч на суботу, 25 січня, російська армія дронами атакувала Київську область, є руйнування та подальші займання. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник.

За інформацією Калашника, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок в одному з населених пунктів області.

«Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини», – ідеться в повідомленні.

Наслідки атаки БпЛА на будинок у м. Вишневе 25 січня (Фото ДСНС та Київської ОВА)

Очільник Київщини заявив, що атакована новобудова була частково заселена мешканцями. Наразі інформації про потерпілих немає.

В іншому районі Київщини внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства площею 600 м2. Пожежу вже загасили.

Як уточнили в пресслужбі ДСНС, пожежа виробничого підприємства трапилась у Фастівському районі.

Також, унаслідок ворожої атаки БпЛА зруйновано балкони 5-9 поверхів житлового будинку у місті Вишневе на Київщині.

«Надзвичайники врятували трьох осіб з 5 поверху та двох з 7 поверху будівлі, з них – двоє дітей. Попередньо, без постраждалих», – кажуть рятувальники.

Нагадаємо, напередодні, 24 січня, через атаку дронів на Київщині спалахнули пожежі в десятиповерховому будинку та одному приватному будинку. Троє людей загинули, також є поранені.