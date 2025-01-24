Внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди

Російські війська у ніч на п’ятницю, 24 січня, атакували Україну 58 безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що вночі 24 січня противник випустив ударні безпілотники та дрони-імітатори з Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.



Повітряний напад відбивали у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Загалом ліквідувати вдалося 25 безпілотників, ще 27 БпЛА були локаційно втрачені.

Робота ППО 24 січня

«На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі Уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога», – додали Повітряні сили.

На Київщині у ніч на п’ятницю, 24 січня, у десятиповерховому будинку та одному приватному будинку внаслідок атаки безпілотників спалахнули пожежі. Троє людей загинули, також є поранені.

Росія також атакувала Львівщину уданими безпілотниками. У результаті ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у селі Підбірці біля Львова.