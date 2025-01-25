Ворог випустив дві керовані авіаракети Х-59/69

У ніч проти суботи, 25 січня, українська протиповітряна оборона збила дві керовані авіаракети Х-59/69 і 46 безпілотників. Ще 15 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили.

З 19:00 24 січня Росія випустила проти України 63 засоби повітряного нападу, серед яких:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря;

61 ударний дрон-камікадзе Shahed і безпілотники-імітатори різних типів з російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрова і Приморсько-Ахтарська.

Для відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – повідомили у відомстві.

Результати роботи української ППО вночі 25 січня (Візуалізація Повітряних сил)

За інформацією Повітряних сил, збиті ворожі безпілотники завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Там пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Наразі спецслужби ліквідовують наслідки атаки, постраждалі отримують допомогу.

ZAXID.NET писав, що внаслідок ворожої атаки БпЛА зруйновано балкони 5-9 поверхів житлового будинку у місті Вишневе на Київщині. Рятувальники деблокували з квартир п’ятьох мешканців, двоє з них діти.

За інформацією Нацполіції, унаслідок ворожої атаки поранення отримала п’ятирічна дитина. Її госпіталізували до лікарні. Також правоохоронці зафіксували пошкодження 13 автомобілів і трьох багатоповерхових будинків, з них 18 квартир.

Окрім цього, виникла пожежа виробничого підприємства у Фастівському районі. Обійшлось без постраждалих.

За даними керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, уночі сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА над областю. Унаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку.

Уночі ворог атакував критичну інфраструктуру Черкащини. Частина абонентів, зокрема, з Черкас, досі залишаються знеструмленими. Постраждалих внаслідок атаки немає.

«Цієї ночі вибуховою хвилею, зокрема, пошкоджено житлову інфраструктуру в обласному центрі: багатоповерхівку та кілька приватних будинків. За попередніми даними, вибито з пів сотні вікон», – повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.