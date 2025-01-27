У ніч на понеділок, 27 січня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили сім БпЛА типу Shahed.

«Унаслідок атаки пошкоджені вікна та фасад будинку. Повідомлення про травмованих чи загиблих не надходило», – написав у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що 27 січня повітряна тривога у Хмельницькій області тривала понад шість годин – з 23:39 до 06:25. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 104-ма безпілотниками різного типу. Силам ППО вдалося збити 54 з них у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.